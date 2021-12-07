Gonca Vuslateri kuryenin mesajını ifşa edince olanlar oldu!

Kurye Barış D., Gonca Vuslateri'nin paylaşımının altına "Senin yüzünden epilepsi oldum. Ne zaman kargo bıraksam, yoksun" diye yazdı. Vuslateri, "İşte istismar" diye paylaşım yaptı, Barış D. ise "Beni ifşa edemezsin" diye mesaj yolladı. Ünlü oyuncu, kuryeden şikayetçi oldu.
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, bir internet sitesi üzerinden alışveriş yaptı. Kargo firmasında çalışan Barış D., 4 Aralık'ta Vuslateri'nin satın aldığı ürünleri adresine götürdü. İddialara göre; kargo çalışanı siparişleri Vuslateri'ye ulaştıramadı.
Kurye Barış D., Vuslateri'nin Instagram'ında yaptığı bir paylaşımın altına "Senin yüzünden epilepsi oldum. Ne zaman kargo bıraksam yoksun evde" diye yazdı.
Bu yorumun ekran görüntüsünü alan oyuncu, "İşte bir istismar... Kimsiniz kardeşim siz?" diye yazarak o mesajın görüntüsünü paylaştı. Barış D., ise "Neden yanlış anlıyorsun? Hayranınım. Niye altında bir şey arıyorsun? Mahkemede görüşeceğiz. Beni ifşa edemezsin" diye yazdı.
HAYRAN OLAMAZ MIYIM?
Mesajlarla rahatsız edildiğini ifade eden Vuslateri'nin menajerlik şirketinin resmi Instagram hesabından Barış D.'ye gerekli yasal sürecin başlatılacağı bildirildi. Barış D. ise yazılanlara cevaben "İnsan bir ünlüye hayran olamaz mı? Madem sizi muhatap alıyor. Siz de benim avukatımla muhatap olacaksınız" diye yazdı.
HUZUR BOZMA SUÇUNDAN İŞLEM YAPILDI
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne giden Gonca Vuslateri, Barış D.'den şikayetçi oldu. Önleyici tedbir kararı çıkarıldı.
Gözaltına alınan Barış D. Beyoğlu Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne getirildi ve hakkında Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma gerekçesiyle işlem yapıldı.