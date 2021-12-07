Gonca Vuslateri kuryenin mesajını ifşa edince olanlar oldu!

Bu yorumun ekran görüntüsünü alan oyuncu, "İşte bir istismar... Kimsiniz kardeşim siz?" diye yazarak o mesajın görüntüsünü paylaştı. Barış D., ise "Neden yanlış anlıyorsun? Hayranınım. Niye altında bir şey arıyorsun? Mahkemede görüşeceğiz. Beni ifşa edemezsin" diye yazdı.