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Giriş Tarihi: 8.12.2021 19:26

Gökçe Bahadır’dan hayranlarını üzen haber! Gökçe Bahadır koronavirüse yakalandı!

Gökçe Bahadır’dan hayranlarını üzen haber! Gökçe Bahadır koronavirüse yakalandı!

Yer aldığı projelerle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Gökçe Bahadır’dan hayranlarını üzen haber geldi. Son olarak dijital dizi platformunda hayat verdiği ‘Matilda’ karakteri ile büyük beğeni toplayan Gökçe Bahadır, koronavirüse yakalandı. İşte ünlü oyuncunun son sağlık durumu ile ilgili ayrıntılar…

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır hem yer aldığı projelerle, hem de aşk hayatıyla adından sıkça söz ettiriyor. Gökçe Bahadır'dan bugün hayranlarını üzen haber geldi.

GÖKÇE BAHADIR KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Ünlü oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Bahadır'ın evde dinlendiği ve karantinada olduğu da gelen bilgiler arasında yer aldı.

ÜNLÜ OYUNCUNUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Gökçe Bahadır'ın sağlık durumunun iyi olduğu da ifade edildi.

SEVGİLİSİYLE ÖDÜL TÖRENİNE KATILMIŞTI

Ünlü oyuncu, son olarak sevgilisi Emir Ersoy ile birlite ödül törenine katılmıştı.

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Gökçe Bahadır’dan hayranlarını üzen haber! Gökçe Bahadır koronavirüse yakalandı!
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