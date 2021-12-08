Gökçe Bahadır’dan hayranlarını üzen haber! Gökçe Bahadır koronavirüse yakalandı!

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır hem yer aldığı projelerle, hem de aşk hayatıyla adından sıkça söz ettiriyor. Gökçe Bahadır'dan bugün hayranlarını üzen haber geldi.
GÖKÇE BAHADIR KORONAVİRÜSE YAKALANDI
Ünlü oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Bahadır'ın evde dinlendiği ve karantinada olduğu da gelen bilgiler arasında yer aldı.
ÜNLÜ OYUNCUNUN SAĞLIK DURUMU İYİ
Gökçe Bahadır'ın sağlık durumunun iyi olduğu da ifade edildi.
SEVGİLİSİYLE ÖDÜL TÖRENİNE KATILMIŞTI
Ünlü oyuncu, son olarak sevgilisi Emir Ersoy ile birlite ödül törenine katılmıştı.