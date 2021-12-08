Gökçe Bahadır’dan hayranlarını üzen haber! Gökçe Bahadır koronavirüse yakalandı!

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır hem yer aldığı projelerle, hem de aşk hayatıyla adından sıkça söz ettiriyor. Gökçe Bahadır'dan bugün hayranlarını üzen haber geldi.

GÖKÇE BAHADIR KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Ünlü oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Bahadır'ın evde dinlendiği ve karantinada olduğu da gelen bilgiler arasında yer aldı.