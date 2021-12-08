Gonca Vuslateri’den flaş hamle... Kurye kavgasında ikinci perde

Gonca Vuslateri'nin şikayeti sonrası 'Kişilerin huzurunu bozma' gerekçesiyle işlem yapılan kurye Barış D.'ye 2 ay uzaklaştırma kararı çıkarıldı.
Barış D. ifadesinde "Kötü niyetim yoktu. Kendisi 1 milyon takipçisi olan biri. Bir ünlüye hayran olmak suç mu?" dedi
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri ile kurye arasında yaşanan, önceki gün SABAH'ın duyurduğu olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Vuslateri internet üzerinden alışveriş yapmış, siparişlerini götüren fakat Vuslateri'ye ulaştıramayan kurye Barış D., Vuslateri'nin Instagram hesabında yaptığı bir paylaşımın altına "Senin yüzünden epilepsi oldum. Ne zaman kargo bıraksam, yoksun evde" yazmıştı.
Vuslateri; "İşte bir istismar. Kimsiniz kardeşim siz" yazarak mesaj görüntüsünü paylaşmıştı. Gönderiyi fark eden Barış D. ise, "Beni neden yanlış anlıyorsun.
Hayranınım. Neden beni ifşa ediyorsun? Niye altında bir şey arıyorsun? Mahkemede görüşeceğiz. Beni ifşa edemezsin" diye yazmıştı.
TEDBİR KARARI KABUL EDİLDİ
Mesajlarla rahatsız edildiğini ifade eden Gonca Vuslateri, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne giderek Barış D.'den şikayetçi olmuştu.
Bu gelişme sonrası talep edilen önleyici tedbir kararı kabul edildi. Kurye hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı çıkarıldı.
Kurye Barış D., ifadesinde "Ben Vuslateri'nin hayranıyım. Kötü niyetli olarak bir davranışta bulunmadım.