Onlar artık birer Çukurovalı! ‘Bir Zamanlar Çukurova’nın Yamanlar Konağı emektarları aile gibi oldu

Dördüncü sezonda birçok şey değişmesine rağmen konağın emektarları, sadakatlerinden hiçbir zaman ödün vermiyor. Konağın bel kemiği Saniye geçmişlerine perde çekerek, hanımağası Züleyha'nın sağ kolu haline geldi. Yamanlar Konağı'nın diğer kızları Gülten ve Fadik'in Çukurova gündemini masaya yatırdıkları mutfak sohbetleri de dizinin gülümseten ve çok sevilen sahneleri arasında yer alıyor.