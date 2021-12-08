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Giriş Tarihi: 8.12.2021

‘Sevgilim olursa elinden tutup size gösteririm’

‘Sevgilim olursa elinden tutup size gösteririm’
Geçtiğimiz aylarda şef Yağız İzgül ile el ele görüntülenen ancak bir süre sonra ilişkisinin bittiğini duyuran Bestemsu Özdemir, önceki gün Bebek sahilinde objektiflere takıldı. Sahiplendiği köpeği ile gezen Özdemir, "Bir çocuk festivali var, onunla ilgili bir görüşme yaptık" dedi. Geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastanelik olan oyuncu, "Daha dikkatli yaşıyor, daha sağlıklı besleniyorum artık" diye konuştu. Özdemir, Yağız İzgül'le ilişkisi hakkında da, "Bir şey yoktu aramızda, konuşmaya başladığımız bir dönemdi, hiçbir şey yaşamadık. Sevgilim diyebileceğim biri yok. Olunca elinden tutar size de gösteririm" açıklamasında bulundu.
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‘Sevgilim olursa elinden tutup size gösteririm’
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