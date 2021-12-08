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Giriş Tarihi: 8.12.2021

Tuba’nın balmumu figürü için hazırlıklar başladı

Tuba’nın balmumu figürü için hazırlıklar başladı
TÜRKİYE'DEN ve dünyadan önemli isimlerin balmumu figürlerinin sergilendiği Madame Tussauds İstanbul'a yeni bir isim katılıyor. Türk ve yabancı ziyaretçilerin sıklıkla sorduğu Tuba Büyüküstün'ün balmumu figürü için hazırlıklara başlandı. Sanatçının 360 derece açıyla yüzün üzerinde fotoğrafı çekildi ve vücut taraması yapıldı. Ardından yüz ve beden ölçüleri alındı; sanatçının diş yapısı, saç, ten, göz rengi gibi özellikleri belirlendi. Ayrıca ilk kez yeni bir teknoloji ile 96 farklı kamera kullanıldı.
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Tuba’nın balmumu figürü için hazırlıklar başladı
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