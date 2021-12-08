Tuba’nın balmumu figürü için hazırlıklar başladı

TÜRKİYE'DEN ve dünyadan önemli isimlerin balmumu figürlerinin sergilendiği Madame Tussauds İstanbul
'a yeni bir isim katılıyor. Türk ve yabancı ziyaretçilerin sıklıkla sorduğu Tuba Büyüküstün
'ün balmumu figürü için hazırlıklara başlandı. Sanatçının 360 derece açıyla yüzün üzerinde fotoğrafı çekildi ve vücut taraması yapıldı. Ardından yüz ve beden ölçüleri alındı; sanatçının diş yapısı, saç, ten, göz rengi gibi özellikleri belirlendi. Ayrıca ilk kez yeni bir teknoloji ile 96 farklı kamera kullanıldı.