Deniz Akkaya: ‘Beni hem rencide hem tehdit etti’





Müvekkilimi 12 yaşındaki kız çocuğu üzerinden tehdit eden bu şahsın nasıl çirkin bir zihniyete sahip olduğu açıktır. Söylediği saygısızca ve hukuka aykırı sözler, tehditler, hakaretler, iftiralar nedeniyle şüpheli hakkında acilen dava açılmalıdır ve cezalandırılmalıdır."