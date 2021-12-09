Gökhan Alkan’a sette doğum günü kutlaması!

İran, İtalya, Mısır, Brezilya, Panama ve İspanya gibi dünyanın çeşitli ülkelerindeki hayranları da Alkan'ın doğum gününü unutmadı. Oteli çiçek bahçesine çeviren fanlar, Antakya'dan bir pastacıya da ulaştı. Yakışıklı oyuncu hayranları tarafından gönderilen özel yapım pastaları ekip arkadaşlarına ikram etti.

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