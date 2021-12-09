Oyuncu Erdinç Gülener’e mahkemeden büyük şok! Aldığı cezadan kaçamadı

Oyuncu Erdinç Gülener yaklaşık 8 ay birliktelik yaşadığı sunucu sevgilisi Eda Pera Küçük'le iddiaya göre aralarında çıkan şiddetli tartışmada hakaretler yağdırmıştı. Olayın ardından sunucu Küçük, soluğu savcılıkta alarak Gülener hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Dilekçede Küçük ile Gülener'in ilişkileri 2019 yılının Kasım ayında başladığı, ikilinin aynı evi paylaştığı, oyuncu Gülener'in yaş itibariyle büyük olması sebebiyle ilişki süresince her tartışmada hem fiziksel hem psikolojik şiddet uyguladığı ve kendine hakim olamadığı zamanlarda, "Sinir hastasıyım, kızarsam kötü şeyler yaparım" bile dediği ortaya çıkmıştı.
2 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırladığı iddianameye göre oyuncu Erdinç Gülener, eski sevgilisi sunucu Eda Pera Küçük'e geçen yıl Mart ayında küfrederek, "ruh hastası git evimden, ne var orada" diyerek hakaretler yağdırdı. Tarafların dosyasının uzlaşmaya gitmesi ancak iki ünlü ismin de uzlaşmaması üzerine ise oyuncu Erdinç Gülener'e 'Hakaret' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
'SUÇ İŞLEMEYECEĞİ KANAATİ' CEZAYI ERTELETMİŞTİ
İstanbul Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesi hapis cezasını miktarı gereğince basit yargılama usulü ile davayı karara bağladı. Mahkeme, sanık Erdinç Gülener'i 'Hakaret' suçundan bin 120 lira adli para cezasına çarptırdı. Sanığın bir daha suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluştuğunun ve sabıkasız oluşunun altını çizen mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
DAVA YENİDEN GÖRÜLDÜ
Basit yargılama usulüne yapılan itiraz üzerine İstanbul Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dava yeniden görüldü. Duruşmaya sanık Gülener'in avukatı katılarak tanık dinletmek istediklerini ancak şehir dışında olduğu için hazır edemediklerini beyan etti.
SAVCI MÜTALAASINDA 'CEZALANDIRILSIN' DEDİ
Duruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet savcısı, müştekiyle sanığın sevgili olduklarını, sanığın müştekiye yönelik hakaret içerikli ifadeler sarfettiğini, bilirkişi raporunun sanığın eylemlerini doğruladığını belirterek sanığın cezalanlandırılmasını talep etti.
İKİNCİ KEZ AYNI CEZAYI ALDI
Duruşma sonu mahkeme, sanık Erdinç Gülener'in 'Hakaret' suçundan yeniden bin 120 lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vererek davayı sonlandırdı.