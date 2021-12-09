‘Yalnız Kurt’un yeni tanıtımına büyük ilgi

Osman Sınav
imzalı atv'nin yeni dizisi 'Yalnız Kurt', yayınlanan yeni tanıtımı ile büyük ilgi topladı. Cihan Ünal
'ın olduğu tanıtım seyircide merak uyandırdı.
'İHANETİN ÜSTÜNE YÜRÜDÜM'
Tanıtımdaki "60 yıldır bir ihanet davasının peşindeyim. Beni ölmeden öldürdüler, kayıttan düştüler, peşini bırakmadım. Sayfa sayfa dosyalar dolusu belge topladım. Adaletin kapısından sokmadılar, yılmadım. Ölümle tehdit ettiler, korkmadım. Kovuldum, ihanetin üstüne yürüdüm. Anlatamadım, inandıramadım. Yalnız kaldım. Ama keskin feraset keramete nal toplatırmış" sözleri dikkat çekti. Dizinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran
, Damla Colbay
, Murat Han
ve Polat Bilgin
gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun
'un oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav
'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca
ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.
TÜRKİYE'NİN YAKIN TARİHİNE IŞIK TUTACAK
Yakın zaman önce çekimlerine başlanan dizi, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllüleri'nin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.