Yamanlar Konağı emektarları aile gibi oldu

ATV
'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da Yamanlar Konağı emektarlarını canlandıran oyuncular, dördüncü sezonda adeta birer Çukurovalı oldu. Dizinin sevilen karakterleri 'Gaffur' (Bülent Polat
), 'Saniye' (Selin Yeninci
), 'Gülten' (Selin Genç
), 'Çetin' (Aras Şenol
), 'Fadik' (Polen Emre
) ve 'Raşit' (Şahin Vural
), Yamanlar Konağı'nın uzun soluklu hikayesindeki gibi bir aile oldu.
SADAKATLERİNDEN ÖDÜN VERMİYORLAR
Geçtiğimiz
sezonda bir yandan vedalar diğer yandan kavuşmalar birlikte yaşandı. 'Gülten' ve 'Çetin', Çukurova'ya düğün heyecanı yaşatırken, 'Raşit' tarafından terk edilen 'Fadik'in boynu bükük kaldı.
Dördüncü sezonda birçok şey değişmesine rağmen konağın emektarları, sadakatlerinden hiçbir zaman ödün vermiyor. Konağın bel kemiği 'Saniye' geçmişlerine perde çekerek, 'Züleyha'nın sağ kolu haline geldi. 'Gülten' ve 'Fadik'in Çukurova gündemini masaya yatırdıkları mutfak sohbetleri de dizinin sevilen sahneleri arasında yer alıyor. 'Gaffur' ise sivri diliyle başına açtığı belalara, 'Raşit'i de peşinden sürüklüyor! İki karakterin turnayı gözünden vurma sevdaları dizinin gülümseten bir diğer hikayesi haline geldi. Dizinin unutulmaz aşkları arasında 'Çetin'in Gülten'e aşkı da yer alıyor; Raşit ve Fadik'in maceralarla dolu aşkı da!
'Gaffur' ve 'Saniye'nin inişli çıkışlı ilişkilerinin temelinde de birbirlerine duydukları şefkatli aşk yatıyor! İki karakterin evlat özlemleri, ilk iki sezona damga vururken, Üzüm kızı evlat edinmeleri izleyicinin kalbini ısıtıyor.