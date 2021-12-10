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Giriş Tarihi: 10.12.2021

Dünyanın dört bir yanından pasta ve çiçek sürprizi

Dünyanın dört bir yanından pasta ve çiçek sürprizi
ATV'NİN sevilen dizisi 'Kalp Yarası'nın başrol oyuncularından Gökhan Alkan'a sette sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi. Pasta ile çekimin yapıldığı yere gelen set ekibi, başarılı oyuncuyu bir hayli şaşırttı. Doğum günü pastasını ekip arkadaşlarıyla birlikte kesen Alkan, herkese teşekkür etti, başarı dileklerini iletti. İran, İtalya, Mısır, Brezilya, Panama ve İspanya gibi dünyanın çeşitli ülkelerindeki hayranları da Alkan'ın yaş gününü unutmadı. Oteli çiçek bahçesine çeviren fanlar, Antakya'dan bir pastacıya da ulaştı. Yakışıklı oyuncu hayranları tarafından gönderilen özel yapım pastaları ekip arkadaşlarına ikram etti.
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Dünyanın dört bir yanından pasta ve çiçek sürprizi
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