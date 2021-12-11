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Giriş Tarihi: 11.12.2021

Azra Akın: Allah’ın verdiğini muhafaza etmeliyiz

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Azra Akın: Allah’ın verdiğini muhafaza etmeliyiz

Dünya eski güzeli Azra Akın, önceki gün bir davette görüntülendi. Akın, estetik hakkında düşüncelerini paylaştı: “Estetiğe karşı değilim ama abartılmamalı. Ben doğallıktan yanayım. Herkes birbirine benzemesin lütfen. Ben her insanda güzel bir taraf bulabilirim. Hepimizin farklı yanları olmalı. Bir özelliğiniz olduğunda daha ilgi çekici ve güzel görünürsünüz.”

Azra Akın ile Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Kalamış'ta bir güzellik merkezindeki gerçekleşen bir tanıtıma katıldı.
Estetiğe karşı olmadığını ancak herkesin son dönemde birbirine benzediğini gözlemlediğini anlatan Akın, şöyle konuştu: "Ben doğallığı seviyorum, ama nasıl mutlu oluyorlarsa öyle yapsınlar. Herkes kendi içinde çok eşsiz. Küçük dokunuşları severim, sadece herkes aynı olmasın. Bir özelliğin olduğunda o daha ilgi çekici, daha güzel geliyor bana. Ben yapı olarak herkeste bir güzellik bulan bir insanım."
Gülenay Kalkan ise "Biz oyuncular yüzü değiştiren müdahaleler yapmıyoruz. Allah ne verdiyse onu muhafaza etmeye çalışıyoruz. Mimiklerin bozulmaması lazım. Alıştığın yüzün çok dışına çıkmak seyirciyi de, rolleri de etkiliyor" diye konuştu.
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Azra Akın: Allah’ın verdiğini muhafaza etmeliyiz
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