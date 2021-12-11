Azra Akın: Allah’ın verdiğini muhafaza etmeliyiz

Azra Akın
ile Gülenay Kalkan
Ünlüoğlu, Kalamış'ta bir güzellik merkezindeki gerçekleşen bir tanıtıma katıldı.
Estetiğe karşı olmadığını ancak herkesin son dönemde birbirine benzediğini gözlemlediğini anlatan Akın, şöyle konuştu: "Ben doğallığı seviyorum, ama nasıl mutlu oluyorlarsa öyle yapsınlar. Herkes kendi içinde çok eşsiz. Küçük dokunuşları severim, sadece herkes aynı olmasın. Bir özelliğin olduğunda o daha ilgi çekici, daha güzel geliyor bana. Ben yapı olarak herkeste bir güzellik bulan bir insanım."
Gülenay Kalkan ise "Biz oyuncular yüzü değiştiren müdahaleler yapmıyoruz. Allah ne verdiyse onu muhafaza etmeye çalışıyoruz. Mimiklerin bozulmaması lazım. Alıştığın yüzün çok dışına çıkmak seyirciyi de, rolleri de etkiliyor" diye konuştu.