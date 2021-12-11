Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic yeni aşka yelken açtı! İşte Emina Jahovic’in yeni aşkı!

Ünlü mimar, ifadesinde "Eşim düğünden dört gün sonra şiddete başladı. Alkol ve uyuşturucu yüzünden saldırgan davranışları vardı. Ayrılmak istediğim için beni darp etti. Bornoz kuşağıyla boğmaya çalıştı" ifadelerini kullanmıştı. Savcılık, soruşturma sonrası Can Atay hakkında 'eşe karşı basit yaralama' suçunu işlediği gerekçesiyle iddianame düzenleyerek dört yıla kadar hapsini istemişti.