Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic yeni aşka yelken açtı! İşte Emina Jahovic’in yeni aşkı!

2018 yılında 'şiddetli geçimsizlik' nedeniyle 10 yıllık eşi ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'dan boşanan Emina Jahovic, son dönemde keyifli haliyle dikkat çekiyordu. Emina Jahovic ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.
YENİ AŞKA YELKEN AÇTIĞI İDDİA EDİLDİ!
Jahovic'in Gezi Hotel Bosphorus'un sahibi ve Atay Turizm İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Atay'ın oğlu iş insanı Can Atay ile yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürüldü.
YAPILACAK AÇIKLAMA MERAK KONUSU OLDU!
İkilinin sosyal medyada birbirini takip etmesi ve fotoğraflarını beğenmesi dikkatlerden kaçmadı. Ortaya atılan iddia sonrası Jahovic ve Atay cephesinden gelecek açıklama merakla bekleniyor.
EŞİNE ŞİDDET Mİ UYGULADI?
Yüksek mimar Polen Atay, 2019 yılında eşi Can Atay'ı "Beni darp etti, bornoz kuşağıyla öldürmeye çalıştı" diyerek savcılığa şikayet etmişti.
Ünlü mimar, ifadesinde "Eşim düğünden dört gün sonra şiddete başladı. Alkol ve uyuşturucu yüzünden saldırgan davranışları vardı. Ayrılmak istediğim için beni darp etti. Bornoz kuşağıyla boğmaya çalıştı" ifadelerini kullanmıştı. Savcılık, soruşturma sonrası Can Atay hakkında 'eşe karşı basit yaralama' suçunu işlediği gerekçesiyle iddianame düzenleyerek dört yıla kadar hapsini istemişti.