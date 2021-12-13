Derya Baykal torunu Pera’yı paylaştı! İşte usta oyuncu Derya Baykal’ın 3 aylık güzeller güzeli torunu!

Derya Baykal'ın kızı Müjgan Ferhan Şensoy, 2018 yılında film ve dizi müzikleri ile adından söz ettiren müzik direktörü Cem Öget ile hayatını birleştirdi. Ünlü çift, bu evliliğini geçtiğimiz aylarda bir de bebekle taçlandırdı.

PERA 3 AYLIK OLDU!

Sosyal medyayı sık kullanan Müjgan Ferhan Şensoy, kızıyla sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Ancak bu kez usta oyuncu Derya Baykal torununun fotoğrafını paylaştı.