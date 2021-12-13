Haberler Günaydın Haberleri Derya Baykal torunu Pera’yı paylaştı! İşte usta oyuncu Derya Baykal’ın 3 aylık güzeller güzeli torunu!
Giriş Tarihi: 13.12.2021 20:15

Derya Baykal torunu Pera’yı paylaştı! İşte usta oyuncu Derya Baykal’ın 3 aylık güzeller güzeli torunu!

Derya Baykal torunu Pera’yı paylaştı! İşte usta oyuncu Derya Baykal’ın 3 aylık güzeller güzeli torunu!

Usta oyuncu Derya Baykal’ın kızı Müjgan Ferhan Şensoy, 2018 yılında Cem Öget ile evlendi. Bu mutlu evliliğinden bir de Pera adında bir kızı olan Müjgan Ferhan Şensoy, her fırsatta kızı ile sosyal medyada paylaşım yapıyor. Bu kez ise Derya Baykal torununu paylaştı. İşte Derya Baykal, güzeller güzeli torunu!

Derya Baykal'ın kızı Müjgan Ferhan Şensoy, 2018 yılında film ve dizi müzikleri ile adından söz ettiren müzik direktörü Cem Öget ile hayatını birleştirdi. Ünlü çift, bu evliliğini geçtiğimiz aylarda bir de bebekle taçlandırdı.

PERA 3 AYLIK OLDU!

Sosyal medyayı sık kullanan Müjgan Ferhan Şensoy, kızıyla sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Ancak bu kez usta oyuncu Derya Baykal torununun fotoğrafını paylaştı.

DERYA BAYKAL TORUNUNU PAYLAŞTI

Derya Baykal, 3 aylık torunu Pera'nın fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Takipçiler, Pera Öget'i beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

"İLK KIRK GÜNÜN BİR KERAMETİ VARMIŞ"

Birkaç hafta önce hastane çıkışı gazetecilerin yakaladığı Şensoy, Anneliği bebeğin kırkından sonra anlamaya başladığını ifade ederek, "O yorgunlukta anneliği pek anlamadım. Bu ilk kırk günün bir kerameti varmış. Kırktan sonra kendime gelmeye başladım. İkimiz de iyiyiz çok şükür" diye konuşmuştu.

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Derya Baykal torunu Pera’yı paylaştı! İşte usta oyuncu Derya Baykal’ın 3 aylık güzeller güzeli torunu!
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