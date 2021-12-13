Derya Baykal torunu Pera’yı paylaştı! İşte usta oyuncu Derya Baykal’ın 3 aylık güzeller güzeli torunu!

Derya Baykal'ın kızı Müjgan Ferhan Şensoy, 2018 yılında film ve dizi müzikleri ile adından söz ettiren müzik direktörü Cem Öget ile hayatını birleştirdi. Ünlü çift, bu evliliğini geçtiğimiz aylarda bir de bebekle taçlandırdı.
PERA 3 AYLIK OLDU!
Sosyal medyayı sık kullanan Müjgan Ferhan Şensoy, kızıyla sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Ancak bu kez usta oyuncu Derya Baykal torununun fotoğrafını paylaştı.
DERYA BAYKAL TORUNUNU PAYLAŞTI
Derya Baykal, 3 aylık torunu Pera'nın fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Takipçiler, Pera Öget'i beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.
"İLK KIRK GÜNÜN BİR KERAMETİ VARMIŞ"
Birkaç hafta önce hastane çıkışı gazetecilerin yakaladığı Şensoy, Anneliği bebeğin kırkından sonra anlamaya başladığını ifade ederek, "O yorgunlukta anneliği pek anlamadım. Bu ilk kırk günün bir kerameti varmış. Kırktan sonra kendime gelmeye başladım. İkimiz de iyiyiz çok şükür" diye konuşmuştu.