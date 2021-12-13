Son dakika: Ceyhun Fersoy gittiği mekanda saldırıya uğradı! Hastanelik olan oyuncu son halini paylaştı

"Çok çok teşekkür ederim mesajlarınızı aldım. Arayan soranlara da. Geri dönemediklerim kusura bakmasın. Yanımızda olduğunuzu bilmek çok güzel hissettiriyor ama bu işin psikolojisi başka bir şeymiş. Onu da en yakın zamanda atlatacağız. Geçti, gitti diyoruz; sağlıktan başka bir şey yok. Kendinize çok çok dikkat edin."