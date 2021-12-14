Aileler Ferit ve Ayşe’nin isteme töreni için bir araya geldi!

İki aile arasında gerginlik yaşanırken, Ferit ve Ayşe, Elif'le yüzleşti. Ancak Elif, dedesinin tavsiyesine uyarak gerçeği ikiliden sakladı. Ayşe sonunda Ferit'e karşı gardını indirdi. Bu anlara tanık olan Mirza ise deliye döndü. Şahin, Ayşe'yi kaybetmemek için Ferit ve Ayşe aşkına engel olmayacağını söyleyip her şeyin usulüne göre yapılmasını istedi.