AKKIZ CEZA ALDI

Batuga ile planının bozulmaması için zindanda kalmak isteyen Akkız, asi davranışını sürdürünce Ulu Ece'nin gazabına uğradı ve sopa cezasına çarptırıldı. Tam bu sırada Akkız'ın kulağına fısıldayan Batuga çıkıp giderken, Akkız kendisini cezaya götüren muhafızları gafil avladı ve eline bir kılıç geçirerek dövüşmeye başladı.

Destan'da heyecan dolu sahne! Akkız ve Temur’un düellosu soluk kesti!