Ekmek Teknesi’nin Songül’üydü… Güzel oyuncu Ekin Türkmen: Anlatsam meslekten soğursunuz!

- Nasılsınız? Daha önce pandemide psikolojik destek aldığınız ile ilgili bir açıklamanız olmuştu... Şimdilerde hayatınızın nasıl bir dönemindesiniz?

Merhaba teşekkür ederim. İyi olmaya çalışıyorum. Ben hastalık hastası biri olarak pandemi ve Covid sürecini biraz kaygılı geçiriyorum. Kaygılarım için psikolojik destek alıyorum evet :)