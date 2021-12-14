Koronavirüse yakalanan Gökçe Bahadır’dan haber var! Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır’dan ’iyiyim’ pozu!

Yer aldığı projelerdeki başarılı performansıyla ilgi gören ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, geçtiğimiz günlerde sevenlerini üzdü. Koronavirüse yakalandığını açıklayan Gökçe Bahadır, bugün sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

Sosyal medyadan bir fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, 'iyiyim' pozu verdi. Elinde bardağıyla poz veren Bahadır, bir de mesaj paylaştı.