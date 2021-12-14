Haberler Günaydın Haberleri Koronavirüse yakalanan Gökçe Bahadır'dan haber var! Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'dan 'iyiyim' pozu!
Giriş Tarihi: 14.12.2021 22:53

Koronavirüse yakalanan Gökçe Bahadır'dan haber var! Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'dan 'iyiyim' pozu!

Koronavirüse yakalanan Gökçe Bahadır’dan haber var! Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır’dan ’iyiyim’ pozu!

Yaprak Dökümü dizisiyle yıldızı parlayan ve daha sonra yer aldığı projelerle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Yer aldığı dizi setine ara vermek zorunda kalan Gökçe Bahadır'dan sevenlerine haber var! Ünlü oyuncu bugün sosyal medyada yaptığı paylaşımla iyi olduğunu belirtti. İşte ayrıntılar...

Yer aldığı projelerdeki başarılı performansıyla ilgi gören ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, geçtiğimiz günlerde sevenlerini üzdü. Koronavirüse yakalandığını açıklayan Gökçe Bahadır, bugün sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

Sosyal medyadan bir fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, 'iyiyim' pozu verdi. Elinde bardağıyla poz veren Bahadır, bir de mesaj paylaştı.

"BEN İYİYİM"

Ünlü oyuncu fotoğrafın hemen altına, "Ben iyiyim. arayan, soran herkese teşekkür ederim. Sevgiyle, sağlıkla kalın." notunu ekledi.

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Koronavirüse yakalanan Gökçe Bahadır'dan haber var! Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'dan 'iyiyim' pozu!
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