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Giriş Tarihi: 15.12.2021

Anneannesinin kopyası

Anneannesinin kopyası
Geçtığimiz temmuz ayında hayatını kaybeden Ferhan Şensoy ile Derya Baykal'ın büyük kızı Müjgan Ferhan Şensoy, 2018 yılında Cem Öget ile dünya evine girmişti. Şensoy, geçtiğimiz aylarda kızı Pera'yı kucağına almıştı. Anneanne olmanın mutluluğunu yaşayan Baykal, önceki gün Pera'nın fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Üç çocuk annesi usta oyuncu, paylaşımına "Nur pamuğum, anneannesinin gülü. Pera üç aylık" notunu düştü. Paylaşım binlerce beğeni alırken Pera'nın anneannesine olan benzerliği dikkat çekti.
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Anneannesinin kopyası
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