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Giriş Tarihi: 15.12.2021 07:22 Son Güncelleme: 15.12.2021 07:34

Defne Samyeli bu defa ucuz atlattı! Hastane raporuyla ehliyetine kavuştu!

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Defne Samyeli bu defa ucuz atlattı! Hastane raporuyla ehliyetine kavuştu!

Sık sık alkollü araç kullandığı haberleri ile gündeme gelen Defne Samyeli bu defa ucuz atlattı. Şişli'de yapılan denetimde Defne Samyeli'nin 0.51 promil alkollü olduğu tespit edilip ehliyetine 6 aylığına el konuldu. Alkolmetrenin hatalı olduğunu iddia eden sunucu, hastaneye giderek aldığı raporla ehliyetini geri aldı

Defne Samyeli, Şişli'de polis çevirmesine takıldı. Yapılan denetimde Samyeli'nin 0.51 promil alkollü olduğu tespit edilip ehliyetine 6 aylığına el konuldu.

Polisin alkolmetresinin hatalı olduğunu iddia eden sunucu, hastaneye giderek kanındaki alkol oranının ölçülmesini istedi.

PARA CEZASI İPTAL
Sabaha karşı 02.38'de trafik uygulamasında 0.51 promil alkollü çıkan Samyeli, 04.06'da hastanede tahlil yaptırdı. Bu kez kanındaki alkol oranı 0.27 çıktı.

Hastane, verdiği raporda trafik denetiminden 85 dakika sonra tahlil yapıldığını, kandaki alkol düzeyinin bir saatte ancak 0.15 promil düşebileceğini belirterek Samyeli'ni haklı buldu.

İstanbul Adliyesi'ne başvuran Samyeli raporunu sundu, hakimlik sunucuya yazılan 1.339 liralık idari para cezasını iptal edip ehliyeti geri verdi.

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Defne Samyeli bu defa ucuz atlattı! Hastane raporuyla ehliyetine kavuştu!
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