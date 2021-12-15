Erkek arkadaşıyla görüntülenince panik yaptı

Şarkıcı Aleyna Tilki
, önceki akşam Etiler
'de bir mekana gitti. 3 saat sonra mekandan bir erkekle çıkan popçu, flaşların patladığını görünce içeri kaçtı. Birlikte yemek yediği kişi, görüntü alınmamasını engellemek için "Beni çekmesinler. Yoksa buraya polis çağırırım" diye görevlileri tehdit etti. Daha sonra şoförü, montunun önünü açarak genç adamı gizlemeye çalıştı. 30 dakika içeride bekleyen Tilki, daha sonra dışarı çıktı. Yanındaki kişinin ismini söylemeyen şarkıcı, "Şu an çok acelem var" dedi ve gazetecilerin sorularına cevap vermeden evinin yolunu tuttu.