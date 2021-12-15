‘Vurdulu kırdılı aksiyon projesi istiyorum’

OYUNCU Hazal Filiz Küçükköse
, önceki gün Nişantaşı
'ndaydı. Uzun zamandır yeni bir projede yer almayan oyuncu, "Aynı tarzda karakterler geliyor. Başka şeyler oynamak için direniyorum. Direncimin kırılmasına az kaldı. Her türlü karakteri oynarım ama bir karakterde çok iyi oynadığınız zaman üstünüze yapışıyor" dedi. Aksiyon tarzı bir projede yer almak istediğini belirten oyuncu, "Adrenalini seviyorum. Rol vurdulu kırdılı, biraz ajan işi olsun, sınırlarımı zorlasın istiyorum" dedi. Sert sporları sevdiğini de belirten Küçükköse, biçok kez kaza geçirdiğini de anlattı.