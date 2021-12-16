Baba olmaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ ilk kez konuştu! Yakışıklı oyuncudan flaş hamle…

2016 yılında Paris'te nikah masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. Şimdiden tanınmış bebek bezi, giyim, mama markaları çiftin kapısını çalmaya başladı.
2016 yılında Paris'te nikah masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ (38) ile stil danışmanı Başak Dizer (44), bebek heyecanı yaşıyor.
Hamileliğinde dördüncü ayına giren Başak Dizer erkek bebek dünyaya getirecek.
Başak Dizer'in geçtiğimiz günlerde üç aylık hamile olduğu ortaya çıkmış, "Evet, doğru. Çok heyecanlı ve mutluyuz" açıklamasını yapmıştı.
BEBEKLE İLGİLİ İLK KEZ KONUŞTU
Posta'nın haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ Beyoğlu'nda bir mekandan çıkarken görüntülendi.
Heyecanı ve mutluluğu her halinden belli olan oyuncu, bebekle ilgili ilk kez konuştu.
"AKIŞINA BIRAKTIK"
Tatlıtuğ, "Çok mutlu olduk. Öncelikle bu güzel duygumuzu paylaşan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir duygu, çok mutluyuz...
Allah isteyen herkese nasip etsin. Biz de daha yeniyiz bu süreçte. Önce sağlıklı olsun, sağlıklı gelsin. İsim daha düşünmedik, akışına bıraktık" dedi.
TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRDİLER
Çiftin kapısını şimdiden tanınmış bebek bezi, giyim, mama markalarının çaldığı ve Tatlıtuğ'un reklam tekliflerini geri çevirdiği öğrenildi.
Çocuklarının doğumunun yurt dışında gerçekleşeceği iddialarını yalanlayan ikili, çocuklarını İstanbul'da kucağına alacak.