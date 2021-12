Çukurova’nın gözde çifti İbrahim Çelikkol ve Hilal Altınbilek’ten Şamdan Plus’a özel pozlar!

Şu an sizi sevinçten havalara uçuracak bir şey olsa, bu ne olur?

Çelikkol, "Oğlumla ilgili pozitif her şey. Bir çocuğun büyümesi ve gelişim aşamaları büyüleyici bir şey. Onunla kurduğum bağ çok kuvvetli. Onda yeni gördüğüm her şey beni sınırsız mutlu ediyor." diyerek en büyük sevinç kaynağını açıklarken Altınbilek, "Şu an 30 yaşındayım, bu yüzden belki okuyanlara biraz garip gelecek ama en azından bu sıralar dengeli duygular yaşamayı tercih ediyorum ve bana çok iyi geliyor. Huzurlu hissetmenin üstünde pek bir duygu değerli gelmiyor bana şu sıralar... " dedi.

Röportajın tamamını Şamdan Plus dergisinin son sayısından okuyabilirsiniz.