Çukurova’nın gözde çifti İbrahim Çelikkol ve Hilal Altınbilek’ten Şamdan Plus’a özel pozlar!

atv ekranında dört sezondur ilgiyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova maceralarıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan oyuncular başarılarının karşılık bulmasından dolayı çok memnun olduklarını dile getirdi. Hilal Altınbilek, "Bir Zamanlar Çukurova dördüncü sezonunda ve benim için de uzun bir yolculuk. Bu kadar uzun süren bir dizide hikâye de karakterler de gelişiyor, dönüşüyor.
Tıpkı hayat gibi. Olaylar sizi hiç̧ ummadığınız yerlere sürüklüyor. Benim için de bu değişimi, dönüşümü oynamak çok keyifli. İlk bolümdeki Züleyha'ya bakıyorum ve "Ne kadar büyüdün, ne kadar olgunlaştın" diyorum. Hayat Züleyha'yı hiç̧ ummadığı ama olması gereken güçlü̈ ve ne istediğini bilen bir kadına dönüştürdü." derken İbrahim Çelikkol, "Ben çok çabuk adapte oldum, ekibin uyumu ve enerjisi set ortamını çok rahat ve huzurlu hale getiriyor.
Herkes büyük bir özveriyle çalışıyor, ortaya da kaliteli, güzel bölümler çıkıyor. İzleyicilerimizin bizimle birlikte olması, mutlu olması ve reytinglerden aldığımız sonuçlar tüm yoruculuğuna rağmen işin en keyif verici kısmı" şeklinde diziyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Hilal özverili bir partner, İbrahim çok uyumlu…
Çukurova'nın neden özel olduğu ve birlikte oynamanın nasıl olduğu sorusuna İbrahim Çelikkol, "Hilal çalışması çok rahat, çok içten ve özverili bir partner.
Eğlenceli, dinamik ve iyi bir arkadaş̧, çok şanslıyım. Hikâyenin akışı, güçlü kurgusu ve her yönüyle bu toprakların kültürünü yansıtıyor olmasını sevdim diyebilirim.
Gerçek aşklar, gerçek kavgalar, iyilik ve kötülük, her yönüyle insana ve yaşama dair sert bir hikaye. Karakterimin dik duruşunu, asla pes etmeyişini, savaşçılığını ise ayrıca seviyorum." ifadelerini kullanırken Hilal Altınbilek, "Bir zamanlar Çukurova bir dönemi anlatıyor ve bu süreçte hayatımıza giren ve hayatımızdan çıkan karakterler oluyor. Hakan Gümüşoğlu karakteri ile de İbrahim (Çelikkol) çok önemli bir renk ve ivme kattı hikayeye. Daha önce hiç̧ birlikte çalışmamıştık ama çok kısa sürede enerjimiz uydu ve sette birlikte çok uyumlu çalışıyoruz" dedi.
Şu an sizi sevinçten havalara uçuracak bir şey olsa, bu ne olur?
Çelikkol, "Oğlumla ilgili pozitif her şey. Bir çocuğun büyümesi ve gelişim aşamaları büyüleyici bir şey. Onunla kurduğum bağ çok kuvvetli. Onda yeni gördüğüm her şey beni sınırsız mutlu ediyor." diyerek en büyük sevinç kaynağını açıklarken Altınbilek, "Şu an 30 yaşındayım, bu yüzden belki okuyanlara biraz garip gelecek ama en azından bu sıralar dengeli duygular yaşamayı tercih ediyorum ve bana çok iyi geliyor. Huzurlu hissetmenin üstünde pek bir duygu değerli gelmiyor bana şu sıralar... " dedi.
Röportajın tamamını Şamdan Plus dergisinin son sayısından okuyabilirsiniz.