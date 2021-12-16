Tek celsede bitti!

İTALYAN şef Danilo Zanna
, 2012'de hayatını birleştirdiği Tuğçe Demirbilek
'ten dün tek celsede boşandı. İstanbul Aile Mahkemesi
'ne başvuran Zanna
'nın, Demirbilek'e 'Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme' nedeniyle açtığı boşanma davasında karar çıktı. Çekişmeli başlayan dava, anlaşmalı olarak sonlandı. Boşanan eski çiftin 8 yaşındaki oğullarının velayeti ortak kaldı. Zanna'nın oğlunun tüm masraflarını karşılayacağı öğrenildi. Duruşma sonrası konuşan ünlü şef, "Üzüldüm, her şey yolunda" dedi.
DAVAYI ŞEF AÇMIŞTI
İkili, geçtiğimiz aylarda boşanma kararı aldıklarını duyurmuştu. Ardından Zanna, Demirbilek'le Etiler
'de birlikte yaşadıkları konuttan taşınarak ayrı bir eve çıkmıştı. İddiaya göre anlaşmalı boşanmaya hazırlanan çift arasında sorun çıkınca, Zanna mahkemeye başvurmuştu.