Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın açtığı nafaka davasında yeni gelişme

Ünlü komedyen Cem Yılmaz 2012 yılında Ahu Yağtu ile hayatını birleştirmişti. Evliliklerinde bir oğlu dünyaya gelmişti. 2013 yılında 20 aylık evlilikleri bitirme kararı alan eski çiftin boşanma protokolü gündeme bomba gibi düşmüştü.
SERVET BIRAKTI
Cem Yılmaz 9 yaşındaki oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka öderken, Ahu Yağtu'ya 500 bin dolar tazminat ödemişti. Ayrıca lüks bir otomobil verirken Şişli ve Sarıyer'de birer daire de verdiği iddia edilmişti. Komedyen yine İstinye'de bulunan iki evinin kira getirisini de eski eşine bırakmıştı.
DOLAR ÖDEMEK İSTEMİYOR
Sekiz yıl boyunca oğlu için 10 bin dolar nafaka ödeyen Cem Yılmaz, nafakanın azaltılması için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Eski eşi Ahu Yağtu'ya dava açan ünlü komedyen nafakayı Dolar bazında değil Türk lirası olarak ödemek istedi.
ESKİ TÜRKİYE GÜZELİ TANIK OLDU
10 bin dolarlık nafakanın 40 bin lira olması talebiyle açılan dava Aile Mahkemesi'nde görülen Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'ya açtığı nafakanın azaltılması davasında tarafların avukatları ve tanık olarak 1996 Türkiye Güzeli Pınar Özçapkın katılım sağladı.
TANIKLAR DİNLENDİ
Gizli görülen duruşmaya basın mensupları alınmadı. Duruşmada, 1996 Türkiye Güzeli Pınar Özçapkın ile çocuğun şoförü Ali Elbasan Ahu Yağtu'nun tanıkları olarak dinlendi. Mahkeme, tapudan vergi kayıtlarının beklenmesine ve tanık beyanlarına karşı davacı avukatlarının beyanda bulunması için duruşmayı erteledi.