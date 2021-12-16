Yeşim Salkım’ın yargılanmasına başlandı! Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel şikayetçi olmuştu...

İsim vermedi ama 'müdire hanımlar' ifadesini kullandı. Sektörde, ikimiz de farklı gazetelerde uzun yıllar magazin müdürlüğü yaptığımız için herkes bizden 'müdire hanımlar' diye bahseder. Bu yüzden paylaşımını bize yönelik yapmıştır. Şikayetçiyiz" ifadelerini kullandı.