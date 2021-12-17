Çukurova’da tüm dengeleri alt üst edecek büyük gerçek ortaya çıkıyor!

Sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 117'nci bölümü #BüyükGerçek etiketiyle gündem oldu.

ABDÜLKADİR VE VAHAP TEMİZE ÇIKTI

Züleyha'nın başına gelenleri Vahap'tan bilen Hakan, Vahap'ın saklandığı kulübeyi ateşe verdi. Vahap'ın Züleyha'yı vurması Abdülkadir'i çileden çıkardı ve hararetli bir tartışma yaşandı. Vahap'ın zorlaması üzerine Abdülkadir, Hakan'a neden zarar vermediğini açıkladı. Abdülkadir, Orta Doğu'da casusluk yaptığı için Hakan'ın elinde olduğunu söylerken sonunda Vahap'ı kurtarmak için suçu üstlenecek birini bulup temize çıktı.

FİKRET, ZÜLEYHA VE HAKAN'IN AŞKINI KABULLENDİ

Züleyha yeniden hayata tutununca Hakan'la beraber eski mutlu hayatına döndü. Aralarındaki aşk gittikçe yoğunlaşırken, Fikret de bu aşkı kabullenmek zorunda kaldı. Fikret, Lütfiye'ye Çukurova'dan ayrılmayacağını söyleyip Betül'le de arasını düzeltmek için tatil organizasyonu yaptı. Yolda Hakan Gümüşoğlu'nun kimliğinin açıklanacağını öğrenen Fikret, Züleyha'yı korumak için geri dönmeye kalkınca Betül çok bozuldu.

HAKAN GÜMÜŞOĞLU GERÇEĞİNİ BİLEN İLK KİŞİ BETÜL!

İzmir'deki bir depoya düzenlenen silahlı saldırı Hakan'ı büyük bir tehlikeyle karşı karşıya getirdi. Deponun silah kaçakçılığı suçlamasıyla aranan Hakan Gümüşoğlu'na ait olduğu haberi yayıldı. Ünlü bir gazeteci Hakan'la ilgili belge ve fotoğrafları televizyonda ifşa edeceğini açıkladı. Tüm konak televizyonun başına toplanıp Hakan'ın gerçek kimliğini öğrenmeyi beklerken, fotoğrafta yüzü belli olmadığı için Hakan suçlamalardan kurtuldu.

Haminne eski fotoğraflara bakarken yanına giden Betül, Demir ve Mehmet Kara'nın birlikte fotoğrafını görünce şaşırdı. Fotoğrafın arkasını çevirip okuyunca Mehmet'in aslında Hakan Gümüşoğlu olduğunu anladı!