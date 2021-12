Eylülde dönüyorum

OKTAY Kaynarca, önceki akşam Kiğılı markası ile oluşturduğu yeni markası 'Oktay Kaynarca designed by Kiğılı'nın tanıtımını yaptı. Markanın CEO'su Hilal Suerdem 'in ev sahipliğinde Kuruçeşme'de gerçekleşen etkinliğe önemli isimler katıldı. Mehmet Aslantuğ Sevinç Kıranlı ve Nihat Odabaşı gibi ünlü simalar oyuncunun heyecanına ortak oldu."Yapılan parçalardan sınırlı sayıda ürettik. O yüzden benim için çok değerli" diyen Kaynarca, yeni televizyon projesinin de müjdesini verdi: "Eylül ayında seyirci ile buluşacağım." Gazetecilerin "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna yanıt veren oyuncu, "Şu an için kimse yok ama dua edin" dedi. Davetlilerden Mehmet Aslantuğ, "Oktay'ın tasarımları ona çok yakışan çizgilerle buluştu" diye yorum yaptı.