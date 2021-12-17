“Hayatım ilahi adaletlerle dolu”

Burcu Kara, Bi' Başka Youtube kanalında Melis Güvenç'in konuğu oldu. Haber spikerliği yaparken bir anda kendini setlerde bulduğunu anlatan güzel oyuncu, "Anne olduktan sonra daha sakin ve emniyetli sularda yüzüyorum" dedi. Sansasyonel bir hayat yaşamaktan kaçındığını da sözlerine ekleyen Burcu Kara şöhret olduktan sonra sakin bir hayat yaşamaya devam etmesini şu sözlerle açıkladı: Ben pazara da çıkmak istiyorum, parmak arası terlikle de gezmek istiyorum. Sokakta kaldırıma da oturmak istiyor, giydiğim bir şeyi bin kere düşünmek istemiyorum. Bu yüzden magazin içinde olan ve herkesin takip ettiği biri olmaktan çok kaçtım. Mutlu olacağım anları törpülemeden yaşamak istedim.

Senelerdir sizi izleyip takip ediyoruz ve görüyoruz ki hep içi dışı bir, hayatı hesapsız yaşayan birisiniz. Gerçekten öyle mi?

Çok tevekkül sahibi biriyim ve her şeyi akışına bırakırım. Her konuda hayırlısı olsun derim. Çok yaralandığım konularda bile öfkeye kapılmıyorum. Tabii ki bu zaman zaman zor oluyor ama genel olarak böyle olmaya çalışıyorum. Etrafımda çok fazla acı ve hastalık gördüm. Üzülmenin, isyan etmenin de hiçbir şeye faydası yok. Bu yüzden hayırlısını isteyip önüme bakmaya gayret ediyorum. Çocuğum olduktan sonra daha sakin ve daha emniyetli sularda yüzüyorum.

İlk dizinizden sonra büyük bir sıçrayış yakaladınız ama sonrasında hiç daha fazlası olsun diye bir savaş halinde olmadınız sanırım, yanılıyor muyum?

Haklısın, olmadım. Bu benim için çok doğru bir tespit. Bu karşıdan görünüyorsa da ne mutlu bana. Hayatla ilgili hırslarım yok. Şöhret hem çok keyifli bir şey ama çok da seni kemiren bir şey. Hayatını çok kısıtlayan bir durum. Ben pazara da çıkmak istiyorum, parmak arası terlikle de gezmek istiyorum. Sokakta kaldırıma da oturmak istiyor, giydiğim bir şeyi bin kere düşünmek istemiyorum. Bu yüzden magazin içinde olan ve herkesin takip ettiği biri olmaktan çok kaçtım. Mutlu olacağım anları törpülemeden yaşamak istedim. Zaten sen magazine malzeme vermeyince bir süre sonra magazin basını da "Burcu'nun hayatından sansasyonel bir şey çıkmaz" diyor. Herkesin kendi tercihi bu durum ama kiminin de kaderi. Bir star olarak bazen kaçamadığın şeyler oluyor. Ama ben biraz da öğretmen çocuğu olduğum için hep disiplinli, örnek öğrenci, örnek çocuk mottosuyla yaşadım. Bu yüzden geldiğim noktada oyunculuk benim bir sürü kimliğimden biri oldu.

Oğlunuz Ali'yi de bu bilinçle mi yetiştiriyorsunuz?

Kendi kafandan biriyle yola devam etmek de büyük lüks. Fırat da çok önemli bir isimle masadan kalkıp, eve gelip benimle salata yapıyor ya da benimle yerleri siliyor. Bana destek oluyor. Biz böyle insanlarız. Biz ünlüyüz, biz şöhretiz, oraya gitmem, buraya oturmam, onunla görüşmem gibi şeylerimiz hiç olmadı. Bizim için en kıymetli şey iç huzurumuz. İnsanı zenginleştiren ve sağlığa da etki eden şey bence iç huzur. Bu yüzden Ali de bizimle böyle büyüyor. Mesela Ali'yi bu sene tanıdığımız bir koleje verdik. Ama sonrasında anne baba olarak çok mutlu olmadık.

Neden? Tavırları mı değişti?

Sadece dört yaşında olan bir çocuk deli gibi İngilizce öğrensin, başarı göstersin diye bekleyemezsin. Hayat böyle bir şey değil. Bu yüzden onun çok daha mutlu olacağı mahallede bulunan içinde kendi bostanı, kümesleri, tavşanları olan bir ana okuluna verdik. Benim için önemli olan bu. Arkadaşlarıyla oynasın, sevgiyi saygıyı, paylaşmayı öğrensin. Şimdiden hayat o kadar zor ki; çocuğu en şahane bir şekilde okut, ardından üniversite için deli gibi bir çaba sarf etsin. Sonra üniversiteyi bitirsin ve işsiz kalsın gibi bir durumun içine çocuğu daha dört yaşında sokma fikri bizi mutsuz etti. Bunları duyan biri belki bana "Tabii sizin tuzunuz kuru, öyle bir lüksünüz olabilir. Çocuğunuza öyle bir gelecek verebilirsiniz. Ama bizimkiler mecbur okuyacak" diyebilir. Tabii ki okuyacaklar, Ali de okuyacak ama içindeki yeteneği keşfederek bunu yapmak bir çocuğa verilebilecek en güzel hediye.

Çok güzel bir aileniz, mutlu bir hayatınız var. Peki, hiç "Acaba ben ne yaptım da bu hayata sahip oldum" cümlesi kurduğun oldu mu?

O cümleyi hiç kurmadım çünkü başıma neler geldiğini, nelere sabrettiğimi, nelere sustuğumu, neleri sırtımda taşıdığımı çok iyi biliyorum. Eşimle evlenmeye karar verdiğimizde birbirimize o inancı ve güveni duyduğumuzda, birbirimizden önceki sürecin bize hediyesi bu diye düşündük. Hala da öyle düşünüyoruz. Onu tanımadan bu hayattan gitseydim eğer çok yarım ve eksik giderdim. Bu yüzden çok şükrediyorum.