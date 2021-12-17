Haberler Günaydın Haberleri Oktay Kaynarca'dan müjde: Eylülde dönüyorum!
Giriş Tarihi: 17.12.2021 10:23 Son Güncelleme: 17.12.2021 10:39

Oktay Kaynarca'dan müjde: Eylülde dönüyorum!

Oktay Kaynarca’dan müjde: Eylülde dönüyorum!

Atv'nin final yapan dizisi EDHO'nun Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'dan hayranlarına müjdeli haber geldi. Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca “Yeni bir projeniz var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Yeni bir projem var ve eylül ayında seyirciyle buluşacağım.” dedi.

Oktay Kaynarca, önceki akşam Kiğılı markası ile oluşturduğu yeni markası 'Oktay Kaynarca designed by Kiğılı'nın tanıtımını yaptı. Markanın CEO'su Hilal Suerdem'in ev sahipliğinde Kuruçeşme'de gerçekleşen etkinliğe önemli isimler katıldı.

Mehmet Aslantuğ, Ozan Akbaba, Banu Sağnak, Sevinç Kıranlı ve Nihat Odabaşı gibi ünlü simalar oyuncunun heyecanına ortak oldu.

"Yapılan parçalardan sınırlı sayıda ürettik. O yüzden benim için çok değerli" diyen Kaynarca, yeni televizyon projesinin de müjdesini verdi: "Eylül ayında seyirci ile buluşacağım."

Gazetecilerin "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna yanıt veren oyuncu, "Şu an için kimse yok ama dua edin" dedi.

Davetlilerden Mehmet Aslantuğ, "Oktay'ın tasarımları ona çok yakışan çizgilerle buluştu" diye yorum yaptı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Oktay Kaynarca'dan müjde: Eylülde dönüyorum!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA