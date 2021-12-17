Tuba Ünsal aşkta dikiş tutturamıyor! Oyuncu Tuba Ünsal 9 yaş küçük sevgilisi ayrıldı...

Ünlü oyuncunun gözlerden uzakta yaşadığı bu ilişkisinde çok mutlu olduğunu duyuyordum. Ancak öğrendim ki, bu mutluluğu da çok uzun sürmemiş! Robert Kolej ve Koç Üniversitesi mezunu olan ve aile şirketlerinde çalışan Aydın ile Ünsal'ın büyük bir gizlilik içinde yürüttükleri ilişkileri, başladığı gibi sessiz sedasız bitmiş.

