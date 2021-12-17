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Giriş Tarihi: 17.12.2021 09:19 Son Güncelleme: 17.12.2021 09:26

Tuba Ünsal aşkta dikiş tutturamıyor! Oyuncu Tuba Ünsal 9 yaş küçük sevgilisi ayrıldı...

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Tuba Ünsal aşkta dikiş tutturamıyor! Oyuncu Tuba Ünsal 9 yaş küçük sevgilisi ayrıldı...

Oyuncu Tuba Ünsal'ın yüzü aşktan yana yine gülmedi. Şimdiye kadar üç kez evlenip boşanan 40 yaşındaki Tuba Ünsal, geçen yıl Türkiye'nin 25. zengini Ahmet Nazif Zorlu'nun kızı Şehminur Aydın'dan olan 31 yaşındaki torunu Yusuf Aydın ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Tuba Ünsal kendisinden 9 yaş küçük sevgilisi Yusuf Aydın ile yollarını ayırdı.

Ayşe Kulin'in 'Adı Aylin' romanından uyarlanan tiyatro oyununu sahneye taşımaya hazırlanan oyuncu Tuba Ünsal, işinde çok başarılı ama aşk hayatında bir türlü dikiş tutturamıyor!

Şimdiye kadar üç kez evlenip boşanan 40 yaşındaki güzel oyuncu, geçen yıl Türkiye'nin 25. zengini Ahmet Nazif Zorlu'nun kızı Şehminur Aydın'dan olan 31 yaşındaki torunu Yusuf Aydın ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Ünlü oyuncunun gözlerden uzakta yaşadığı bu ilişkisinde çok mutlu olduğunu duyuyordum. Ancak öğrendim ki, bu mutluluğu da çok uzun sürmemiş! Robert Kolej ve Koç Üniversitesi mezunu olan ve aile şirketlerinde çalışan Aydın ile Ünsal'ın büyük bir gizlilik içinde yürüttükleri ilişkileri, başladığı gibi sessiz sedasız bitmiş.

Yakın çevrelerinden çok mutlu olduklarını duyduğum için, Tuba Ünsal'ın Yusuf Aydın ile aşkının daha uzun soluklu olacağını düşünüyordum ama ne diyelim kısmet değilmiş!

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Tuba Ünsal aşkta dikiş tutturamıyor! Oyuncu Tuba Ünsal 9 yaş küçük sevgilisi ayrıldı...
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