Haberler Günaydın Haberleri Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil adliyede! Tekerlekli sandalyeyle geldi
Giriş Tarihi: 17.12.2021 16:02 Son Güncelleme: 17.12.2021 16:25

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil adliyede! Tekerlekli sandalyeyle geldi

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil adliyede! Tekerlekli sandalyeyle geldi

Kendisini taciz ettigini iddia eden Ece Ronay'ın şikayeti üzerine hakkında  soruşturma başlatılan Mehmet Ali Erbil, savcıya ifade verdi. Adliyeye tekerlekli sandalyesinde gelen Erbil, ifadesi ardından ayrıldı.

Ece Ronay tarafından "Cinsel taciz" ve "Sesli ve görüntülü bir iletiyle hakaret" ile suçlanan Mehmet Ali Erbil, bugün Çağlayan'daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi. Tekerlekli sandalyeyle adliyeye gelen Erbil, soruşturma savcısına ifade verdi. Erbil ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.

NE OLMUŞTU?

Instagram hesabı üzerinden ünlü şovmenin kendisine gönderdiğini iddia ettiği ses kayıtlarını ve mesajları ifşa eden şarkıcı, Erbil hakkında iki ay süreyle tedbir kararı aldırmıştı.

Erbil ise Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir'le videosunu Instagram hesabından paylaşarak, magazin gündeminden düşmeyen olayın çözüldüğü mesajını vermişti.

Bu videoya sinirlenen şarkıcı, "Ben kimsenin böyle saçma bir özrünü kabul etmiyorum. Nişanlım Mehmet'in nazik barış teklifini de sonuna kadar reddediyorum.

Bu arada artık sanırım artık nişanlım değil" açıklamasını yapmıştı.

64 yaşındaki şovmen, "Bundan sonra birine destek olur musunuz?" sorusuna, "Daha ince eleyip sık dokurum. Eleyip sık dokumadığımın farkına vardım. Bir tek yanlışım o. İyice bakmadığım için kamuoyundan özür diliyorum. Zaten bitti gitti kapandı" cevabını vermişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil adliyede! Tekerlekli sandalyeyle geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA