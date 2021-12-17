Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil adliyede! Tekerlekli sandalyeyle geldi

64 yaşındaki şovmen, "Bundan sonra birine destek olur musunuz?" sorusuna, "Daha ince eleyip sık dokurum. Eleyip sık dokumadığımın farkına vardım. Bir tek yanlışım o. İyice bakmadığım için kamuoyundan özür diliyorum. Zaten bitti gitti kapandı" cevabını vermişti.