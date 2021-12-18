28 yaş küçük eşinin ihanetine uğramıştı! Burak Sergen ’Gizem’li kız arkadaşıyla gecelerde görüntülendi

İHANETİ UNUTMAYA ÇALIŞIYOR

Eski eşi ile dava süreci hakkında konuşan sanatçı, "Kötü günleri geride bıraktım, yargı sürecindeyiz. Bir haber olursa basın açıklaması yapacağım. Benim için çok zor bir dönemdi, size zaten gelişmeleri aktarırım" ifadelerini kullandı.