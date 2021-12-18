28 yaş küçük eşinin ihanetine uğramıştı! Burak Sergen ’Gizem’li kız arkadaşıyla gecelerde görüntülendi

Geçen aylarda koronavirüse yakalanan ve uzun süre hastanede yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen, bu süreçte eski eşi Nihan Ünsal'ın kendisini aldattığını öğrenmişti. Sergen, zor günleri geride bıraktı.
Beyoğlu'nda bulunan mekana kız arkadaşıyla gireceği sırada flaşların patlamasıyla kısa süreli şaşkınlık yaşayan oyuncu, "İlk defa şöyle bir çıkayım, arkadaşlarım ve avukatımla yemek yiyeyim dedim. Size yakalandım" dedi.
"SEVGİLİM OLSA HEMEN SÖYLERİM"
Basın mensuplarının yanındaki hanımefendiyi sorması üzerine 60 yaşındaki oyuncu, "Yok, o arkadaşım. Hepsi arkadaşım benim, hatta avukatım da burada" yanıtını verdi.
"Yeni bir ilişki var mı?" sorusunu ise Burak Sergen, "Yok, olsa hemen söylerim. Size itiraf ederim, hiç saklamam" şeklinde cevapladı.
İHANETİ UNUTMAYA ÇALIŞIYOR
Eski eşi ile dava süreci hakkında konuşan sanatçı, "Kötü günleri geride bıraktım, yargı sürecindeyiz. Bir haber olursa basın açıklaması yapacağım. Benim için çok zor bir dönemdi, size zaten gelişmeleri aktarırım" ifadelerini kullandı.