Dengeleri bozacak gerçek ortaya çıkıyor!

Yapımcılığını Timur Savcı
ve Burak Sağyaşar
'ın yaptığı atv
dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova
', 117'nci bölümüyle ekrana geldi. Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisinde, Züleyha hayati tehlikeyi atlatıp taburcu olurken; Betül
, Mehmet Kara
'nın aslında Hakan Gümüşoğlu
olduğunu öğrendi. Sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yer alan dizi, #BüyükGerçek etiketiyle gündem oldu. 117'nci bölümde şu olaylar yaşandı: Hakan, Vahap'ın saklandığı kulübeyi ateşe verdi. Vahap'ın Züleyha'yı vurması Abdülkadir'i çileden çıkardı. Abdülkadir, Vahap'ı kurtarmak için suçu üstlenecek birini bulup temize çıktı. Fikret
, Züleyha-Hakan aşkını kabullenmek zorunda kaldı. Fikret, Betül'le arasını düzeltmek için tatil organizasyonu yaptı. Yolda Hakan Gümüşoğlu'nun kimliğinin açıklanacağını öğrenen Fikret, Züleyha'yı korumak için geri dönmeye kalktı. Ünlü bir gazeteci, Hakan'la ilgili ifşada bulunacağını açıkladı. Betül, Demir ve Mehmet Kara'nın birlikte fotoğrafını görünce şaşırdı. Fotoğrafın arkasını çevirip okuyunca Mehmet'in aslında Hakan Gümüşoğlu olduğunu anladı!