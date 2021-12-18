Sette sürekli düşüyorum arkadaşlarım artık gülüyor

Genç oyuncu Cihan Şimşek
, son günlerde en çok konuşulan isimlerden. Bez Bebek
dizisinde canlandırdığı karakterle bir anda tanınır olmaya başlayan Şimşek, birçok reklam filminde de rol aldı. Sempatik oyuncu, asıl yükselişi ise lisede yaşanan olayları anlatan Zil Çalınca
dizisiyle yaptı. Şimşek, gençlik projeleriyle yakaladığı başarıyı şu sıralar atv
dizisi 'Kardeşlerim
'de devam ettiriyor. Anne babalarını kaybettikten sonra hayatta kalma mücadelesi veren dört kardeşin hikayesini anlatan dizide Oğulcan
karakterini canladırıyor. Dizinin en eğlenceli ismi Şimşek. Esprileriyle ve neşeli haliyle oldukça dikkat çeken genç oyuncu, gündelik yaşantısında da oldukça komik biri. Ama oyuncunun en belirgin özelliklerinden biri sakar olması. Hatta bu özelliği arkadaşları arasında da espri konusu olmuş durumda.
ÇEKİM SIRASINDA UYUYAKALDIM
'Kardeşlerim' setinin en komik anıları ona ait. Şimşek, çekimler sırasında yaşadıklarını şöyle anlattı: "Sakar biriyim, çok fazla düşerim. Setin ilk günü bile düşmüştüm. Çekimler sırasında sürekli düşüyordum. İlk başlarda rol arkadaşlarım da, ekipte çalışanlar da bu duruma çok üzülüyordu. Ama sonrasında onlar da alıştı. 6'ncı düşmemden sonra insanlar gülmeye başladılar. Eskiden gelip kaldırmaya çalışanlar benimle birlikte oturup gülüyor." Ünlü oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "Düşme anılarımın hepsi çok komik ama bir anım çok garip. Sette cenaze sahnesi çekiyorduk. Burada birden ayağım kaydı ve kendimi mezarın içinde buldum." Oyuncuların yoğun çalışma temposunda set aralarında uyumasına herkes alışık ancak Şimşek'in bu konuda da başından geçen farklı bir olay olmuş. Bundan 4-5 yıl önce rol aldığı bir projenin setine oldukça yorgun giden genç oyuncu, "Yataktan kalkmam gereken bir sahne çekiyorduk. Ben herkese 'Tamam, hazırım' dedim. Ama o sırada nasıl yorgunum. Yatağa uzanınca uyuyakalmışım" diye konuştu. Dram dizisi çekiyor olmalarına rağmen sette çok eğlendiklerini de anlatan Şimşek, rol arkadaşları Halit Özgür Sarı
ve Cüneyt Mete
ile çekimlerinde bazen zorlu anlar yaşadıklarını da itiraf etti. Onlarla karşılıklı sahneler çekerken gülme krizine girdiğini belirten oyuncu, "Bir süre sonra bu durumu bir şekilde düzene soktuk ama başlarda biraz zorlanıyorduk" dedi.
SÜTLAÇ SAHNESİNİ İZLERKEN AĞLADIM
Dizide anne babasının cenaze töreninden sonra eve giden kardeşlerin yaşadıkları tüm izleyiciyi çok etkilemişti. Bu duygusal sahneyi izlerken çok üzüldüğünü belirten genç oyuncu, gözyaşlarına hakim olamadığını anlattı: "Sütlaç sahnesi beni çok duygulandırmıştı. Evde izlerken ağlamıştım. Hatta o anda çekilmiş video da vardı. Oyuncu arkadaşlarımın olduğu gruba ağladığım o görüntüyü de atmıştım."