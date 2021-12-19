‘Kardeşlerim’ oyuncuları ödüle doymuyor

Yapımına NGM'nin imza attığı yönetmenliğini Serkan Birinci
'nin üstlendiği atv'nin sevilen dizisi 'Kardeşlerim
' dizisinin oyuncuları 2021'e damga vurmaya devam ediyor. Dizide 'Doruk' karakterine hayat veren oyuncu Onur Seyit Yaran
GQ Dergisi tarafından düzenlenen yılın başarılı isimlerinin belirlediği gecede 'Yılın Yükselen Yıldızı' ödülünü aldı. Ödülünü bizzat alan oyuncu heyecanını sosyal medyasından paylaştı. Dizide 'Ömer' karakterine hayat oyuncu Yiğit Koçak
da geçtiğimiz günlerde Uluslararası Altın Ege Ödülleri'nde 'Yılın Parlayan Erkek Oyuncusu' ödülüne layık görüldü.