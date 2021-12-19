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Giriş Tarihi: 19.12.2021

‘Kardeşlerim’ oyuncuları ödüle doymuyor

‘Kardeşlerim’ oyuncuları ödüle doymuyor

atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim’in oyuncuları 2021’e damga vurmaya devam ediyor. Onur Seyit Yaran, GQ Dergisi tarafından düzenlenen törende Yılın Yükselen Yıldızı ödülünü aldı. Yiğit Koçak ise Uluslararası Altın Ege Ödülleri’nde Yılın Parlayan Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü

Yapımına NGM'nin imza attığı yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği atv'nin sevilen dizisi 'Kardeşlerim' dizisinin oyuncuları 2021'e damga vurmaya devam ediyor. Dizide 'Doruk' karakterine hayat veren oyuncu Onur Seyit Yaran GQ Dergisi tarafından düzenlenen yılın başarılı isimlerinin belirlediği gecede 'Yılın Yükselen Yıldızı' ödülünü aldı. Ödülünü bizzat alan oyuncu heyecanını sosyal medyasından paylaştı. Dizide 'Ömer' karakterine hayat oyuncu Yiğit Koçak da geçtiğimiz günlerde Uluslararası Altın Ege Ödülleri'nde 'Yılın Parlayan Erkek Oyuncusu' ödülüne layık görüldü.
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‘Kardeşlerim’ oyuncuları ödüle doymuyor
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