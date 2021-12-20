Tatlıses ve Avşar teknoloji sayesinde aynı sahnede buluştu

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses
iki gün art arda ikinci kez Şişli
'deki bir mekânda sahneye çıktı. İlk konserinde "Hülya Avşar
canımı istesin canımı veririm, onun mavi gözleri için seslendiriyorum" diyerek Avşar kızına mesaj gönderen Tatlıses, ikinci konserinde hayranlarına sürpriz yaptı. Tatlıses, aynı akşam Ankara
'da bir mekânda sahne alan Hülya Avşar'a işletmenin sosyal medya hesaplarından bağlanarak ortak yayında buluştu. İki ayrı şehirde farklı sahnelerde teknoloji sayesinde buluşan ikili, dinleyicilere iki farklı konser izletti. Yaklaşık 2 saat boyunca en sevilen şarkılarını seslendiren Tatlıses, konserini seyircinin yoğun tezahüratlarıyla bitirdi. Konser sonrasında küçük bir hayranı Tatlıses'e çiçek verdi. Ankara'da Cenk Eren
'den sonra sahne alan Hülya Avşar da programına sevilen şarkılarıyla devam etti. Avşar'ın, Özlem Kaya imzalı kıyafeti büyük beğeni topladı.