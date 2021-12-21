‘Büyük burnum sayesinde oyuncu oldum’

Oyuncu Hakan Bilgin
, geçtiğimiz günlerde çıkardığı 'Farkıma Takılanlar' adlı kitabında samimi itiraflarda bulundu. Küçükken avukat olmak istediğini söyleyen Bilgin, işletme fakültesiyle başlayıp konservatuarla şekillenen kariyeriyle ilgili konuşurken fiziksel özelliği sayesinde oyunculukta ilerlediğini anlattı. Bilgin şöyle devam etti: "Burnum sayesinde oyunculuk yapıyorum. Bir dizi seçmesine girip kazandım. Yönetmene 'Benden tecrübeli oyuncular vardı, neden beni seçtin?' diye sordum. 'Burnun' yanıtını alınca şaşırdım. Diğer oyunculardan burnum büyük diye almışlar beni. Hep utandığım, hoşlanmadığım büyük burnum hayatımı değiştirdi."