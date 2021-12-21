Destan’da Batuga, Akkız’a büyük sırrını açıkladı: İçimde bir han var!

ATV'nin yepyeni dizisi 'Destan', yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. 'Destan'ın yayınlanan beşinci bölümünde de yine heyecan doruktaydı.

"ÖCÜNÜ ALACAKTIM"

'Destan'ın beşinci bölümünde, Batuga, Alpagu Han'ın odasına girerek onu öldürmeye kalkan Akkız'a engel oldu. Akkız, ikisinin de intikamını almak üzereyken kendisine engel olan Batuga'ya çok kızdı ve "Öcünü alacaktım senin. Andım vardı. Bir yazgının iki yarısı olan iki çocuğu hiç unutmadım ben. Gökten Dağın öcünü ikimiz için alacaktım. Nerede o öksüz kaldığım gün yetim kalan çocuk?" diye sordu.

ÇOCUKLUK TRAVMASINI ANLATTI

Bunun üzerine hayli sinirlenen Batuga "Gel kim olduğumu gör" diyerek Akkız'ı taht odasına götürdü. Batuga, "Ben, tam burada boynuna yay kirişi dayanırken bir tahta kılıca sarılan han oğluyum! Bir tahta kılıca yaslandım, yay kirişini boynumdan kendim çıkardım" diyerek çocukluğunda yaşadığı travmayı anlattı.