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OTOMATİK OYNAT
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Destan 6. bölüm tanıtımı | Video 22.12.2021 | 00:54
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Alpagu Han’dan oğlu Batuga’ya tavsiye: Düşmanın kızını sevme! 21.12.2021 | 21:55
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Destan 5. bölüm tanıtımı | Video 15.12.2021 | 00:25
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Destan'da heyecan dolu sahne! Akkız ve Temur’un düellosu soluk kesti! 14.12.2021 | 21:59
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Destan 4. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı! Destan'da intikam vakti... 08.12.2021 | 11:25
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Destan 3. bölüm 2. tanıtım | Video 04.12.2021 | 20:26
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Akkız düşmanının eline böyle esir düştü! 30.11.2021 | 21:59
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Destan 2. bölüm 2. tanıtım... ‘’Çift başlı kurdun pençesi sensin!’’ | Video 27.11.2021 | 21:49
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Destan 2. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! "Biz köle değiliz!" 24.11.2021 | 13:30
Destan 6. bölümünün tanıtımı yayınlandı.