Kalp Yarası’nda Ayşe ve Ferit evlendi!

Elif'in durumunun kötüye gitmesiyle daha fazla bekleyemeyen Şahin, düğün günü gizlice Ayşe'yi kaçırarak operasyonu gerçekleştirmek için harekete geçti. Ayşe hazırlanmak için kuaföre doğru yola çıktı ancak Şahin'in adamı Ayşe'yi bambaşka bir yere getirdi. Bu sırada Şahin'in çevirdiği oyunu anlayan Mirza, Ayşe'ye hissettirmeden gelinin tam vaktinde hazır olmasını sağladı. Ayşe, gelinliğiyle Ferit'in karşısında belirince Şahin, Mirza'dan hesap sormak için yakasına yapıştı.

Her şeye rağmen birbirlerine duydukları aşktan vazgeçmeyen Ferit ve Ayşe'nin düğünü gerçekleşti. Adnan'ın düğünde fenalaşması ikilinin mutluluğuna gölge düşürdü.

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