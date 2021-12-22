Züleyha ve Hakan’ın ilişkisi ciddileşiyor

Züleyha ve Hakan'ın basın toplantısında evleneceklerini duyurması Çukurova'nın gündemini değiştirir. Fikret, basın toplantısının ardından Hakan ve Züleyha'ya misilleme yapar ve Betül'le en yakın zamanda evleneceğini söyler.

BETÜL'ÜN FOYALARI BİRER BİRER ORTAYA ÇIKIYOR! ZÜLEYHA, BETÜL'ÜN İHANETİYLE YÜZLEŞİYOR

Züleyha, şirketin içini boşaltan kişinin Ercan değil Betül olduğunu öğrenince şoke olur. Fikret'i üzmemek için Betül'ü mahkemeye vermekten çekinse de sonunda Fikret'e konuyu açmaya karar verir. Fikret duydukları karşısında çılgına dönüp Betül'le ilişkisini noktalar. Abdülkadir tarafından da köşeye sıkıştırılan Betül'ün yaptıkları Şermin'i de korkutmaya başlar.

Bir Zamanlar Çukurova 118. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! "Sahtekar bir kadın ile evleniyordum!"

HAMİNNE HAYATA TUTUNABİLECEK Mİ?

Betül, Haminne'nin elinden Hakan ve Demir'in fotoğrafını almak isterken Haminne'yi iter ve düşmesine sebep olur. Başını vuran Haminne kanlar içinde kalırken, Betül dehşete düşer.

Betül, fotoğrafı ele geçirip büyük sırrı öğrenirken, Haminne hayata tutunabilecek midir?

'Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümüyle perşembe 20.00'de atv'de.