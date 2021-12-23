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Giriş Tarihi: 23.12.2021 06:57 Son Güncelleme: 23.12.2021 07:15

Deniz Seki’den Hülya Avşar’a destek! ‘Ona laf söyleyeni ısırırım’

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Deniz Seki’den Hülya Avşar’a destek! ‘Ona laf söyleyeni ısırırım’

Deniz Seki’den Hülya Avşar’a destek geldi! “Gerekirse simit de yer ama bugünleri atlatırız” diyerek ülkesine sahip çıkan Hülya Avşar’ı linç edenleri anlamadığını söyleyen Deniz Seki, “O özel kadındır! Hülya’ya laf söyleyenin ayağını ısırırım” dedi.

Kadına şiddete karşı farkındalık yaratmak ve kız çocuklarının eğitimine dikkat çekmek amacıyla bu yıl üçüncü kez düzenlenen Altın Taç Ödül Töreni, Baltalimanı'nda gerçekleşti.

Gecede Ersan Erdura, Çiğdem Tunç, Cem Özer ve Gülden Karaböcek Onur Ödülü aldı. Ünlü şarkıcı Deniz Seki de Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görüldü.

Seki, Hülya Avşar'ın "Gerekirse simit yenecek ama bugünleri de kolay atlatacağız" açıklamasına yorum yaptı: "Hülya Avşar'a laf yok, o çok özel bir kadın, ona laf söyleyenin ayağını ısırırım" dedi.

Avşar, vatanına sahip çıktığı için önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefi olmuştu. Kılıçdaroğlu, "Hülya Avşar kim, sanatçı mı? Sanatçılığı tartışılır" demiş, ardından da Avşar sosyal medyada linç edilmişti.

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GÜNAYDIN Kültür-Sanat Yazarı İlker Gezici'ye 'Yılın En Başarılı Kültür- Sanat Habercisi' ödülü verildi.

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Deniz Seki’den Hülya Avşar’a destek! ‘Ona laf söyleyeni ısırırım’
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