Necati Şaşmaz’ın avukatının ölümü soruşturmasında yeni gelişme!

Kadıköy'de bulunan bir rezidansta 23 Haziran tarihinde iddiaya göre, Necati ve Raci Şaşmaz kardeşlerin de avukatlığını yapan Hüseyin Ersan Alioğlu (39), kaldığı rezidansın 5. katından atlamıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Alioğlu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.
HASTALIĞI PSİKOLOJİSİNİ ETKİLEMİŞ
Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede maktulün bir süre önce MS hastalığı şüphesiyle tedavi görmeye başladığı, tedavi sürecinde psikolojik olarak etkilendiği, yine hastalığı ile ilgili notlar almaya başladığı, olay tarihinde sabah saatlerinde "Hayatta ilk defa kolayı seçiyorum. Aras'ım, Ülker'im beni affetmeyeceğinizi biliyorum ancak bu beyin hastalığı ile ömür boyu mücadele edemeyeceğim. Sizi çok seviyorum. Annem, babam, abim, sizlere de mahcup kaldım. Kimseyi ve kendinizi suçlamayın. Sizi çok seviyorum. ERSAN" ibarelerini içerir notu yazdıktan sonra 5. kattaki ikametinin çocuk odasında bulunan penceresinden birinci katta bulunan teras balkonuna atlamak suretiyle intihar ederek hayatını kaybettiği aktarıldı.
KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR VERİLDİ
İddianamede yer alan Adli Tip Kurumu raporunda maktulün ölümünün genel beden travmasına bağlı iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu ve şahsın yüksekten atlamak suretiyle intihar sonucu öldüğü, yapılan kriminal incelemede bulunan notun maktulün eli ürünü olduğunun tespit edildiği, ölenin intihara yönlendirildiğine yahut teşvik edildiğine dair bir ihbar yahut delilin bulunmadığı nedenlerinden dolayı soruşturmayı gerektirir herhangi bir suç veya suç unsurunun bulunmadığı anlaşıldığından dosyaya takipsizlik kararı verildiği belirtildi.