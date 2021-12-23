Necati Şaşmaz’ın avukatının ölümü soruşturmasında yeni gelişme!

HASTALIĞI PSİKOLOJİSİNİ ETKİLEMİŞ

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede maktulün bir süre önce MS hastalığı şüphesiyle tedavi görmeye başladığı, tedavi sürecinde psikolojik olarak etkilendiği, yine hastalığı ile ilgili notlar almaya başladığı, olay tarihinde sabah saatlerinde "Hayatta ilk defa kolayı seçiyorum. Aras'ım, Ülker'im beni affetmeyeceğinizi biliyorum ancak bu beyin hastalığı ile ömür boyu mücadele edemeyeceğim. Sizi çok seviyorum. Annem, babam, abim, sizlere de mahcup kaldım. Kimseyi ve kendinizi suçlamayın. Sizi çok seviyorum. ERSAN" ibarelerini içerir notu yazdıktan sonra 5. kattaki ikametinin çocuk odasında bulunan penceresinden birinci katta bulunan teras balkonuna atlamak suretiyle intihar ederek hayatını kaybettiği aktarıldı.