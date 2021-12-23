Somer şef eşinden boşandı

Evliliklerini olaylı bir şekilde bitiren ünlü şefler Hazer Amani
ve Danilo Zanna
'dan sonra Somer Sivrioğlu
da boşandı. Bir yarışma programıyla adını duyuran şef Somer Sivrioğlu ile 20 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu
arasındaki çekişmeli devam eden boşanma davası sonuçlandı. 2019 yılında Aslı Sivrioğlu, ünlü şefe çekişmeli boşanma davası açmıştı. Boşanmanın nedeni olarak, Sivrioğlu'nun program editörlerinden biriyle yasak aşk yaşaması gösterilmişti. Pandemi dönemine takılan dava sonuçlandı. Taraflar arasında boşanma anlaşması sağlandı. Somer Sivrioğlu, "Boşanmakta kararlıyım. Evliliğimizin sürme ihtimali yoktur" dedi. Aslı Sivrioğlu ise "Ben de boşanmak istiyorum. Nafaka ve tazminat talebim yoktur" dedi.
VELAYET ANNEDE
ÇİFT, İstanbul Aile Mahkemesi
'ndeki duruşmada anlaşmalı olarak boşandı. İki çocuklarının velayeti Avustralya
'nın Sydney
şehrinde yaşayan anne Aslı Sivrioğlu'na verildi. Somer Şef'in, Sydney'e gittiğinde belirli günlerde çocuklarını görebilmesine karar verildi.