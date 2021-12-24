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Giriş Tarihi: 24.12.2021 12:03 Son Güncelleme: 24.12.2021 12:37

Eşinin zamansız ölümü Özgü Namal'ı yıkmıştı! Ünlü oyuncudan flaş hamle!

Eşinin zamansız ölümü Özgü Namal’ı yıkmıştı! Ünlü oyuncudan flaş hamle!

Geçtiğimiz yıl acı bir biçimde eşi Serdar Oral'ı kaybeden oyuncu Özgü Namal uzun süredir ara verdiği oyunculuğa dönme kararı almıştı. Özgü Namal'ın iki çocuğunun babası nefes terapisti eşi Serdar Oral evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. 53 yaşındaki eşi Serdar Oral'ın ani ölümünün ardından adeta yıkılan Özgü Namal’dan aylar sonra yeni bir haber geldi. Çocuklarıyla İstanbul'a dönen Namal, onlarla birlikte yaşamak için bahçeli bir eve geçiyor.

Ekranlardan uzak yaşayan ve gelen teklifleri reddeden Özgü Namal, eşi Ahmet Serdar Oral'ın ölümüyle yıkılmıştı. Çocuklarıyla İstanbul'a dönen Namal, onlarla birlikte yaşamak için bahçeli bir eve geçiyor.

Oyuncu Özgü Namal, Ekim 2020' de eşi Ahmet Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılmıştı. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan evini kapatıp İstanbul'a dönen Namal bir süredir çocuklarıyla gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

"HATIRALARLA DOLU"

İki çocuğuyla İstanbul'a yerleşen oyuncu, "Hatıralarla dolu" dediği evdeki eşyalara bile dokunmamıştı.

Söylemezsem Olmaz'ın haberine göre; zor günler geçiren Özgü Namal, hayatını kaybeden eşiyle Anadolu Hisarı'nda oturduğu evinden taşınma kararı aldı.

10 YILLIK KİRASINI ÖDEMİŞTİ

10 yıllık kirasını peşin ödediği Muğla Köyceğiz'deki evini de yakın zamanda boşaltan Özgü Namal, zor günleri geride bırakmak istiyor. Namal'ın, çocuklarıyla rahat vakit geçirmek için Kavacık'ta bahçeli bir ev kiraladığı öğrenildi.

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Eşinin zamansız ölümü Özgü Namal'ı yıkmıştı! Ünlü oyuncudan flaş hamle!
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