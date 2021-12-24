Eşinin zamansız ölümü Özgü Namal’ı yıkmıştı! Ünlü oyuncudan flaş hamle!

Ekranlardan uzak yaşayan ve gelen teklifleri reddeden Özgü Namal, eşi Ahmet Serdar Oral'ın ölümüyle yıkılmıştı. Çocuklarıyla İstanbul'a dönen Namal, onlarla birlikte yaşamak için bahçeli bir eve geçiyor.
Oyuncu Özgü Namal, Ekim 2020' de eşi Ahmet Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılmıştı. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan evini kapatıp İstanbul'a dönen Namal bir süredir çocuklarıyla gözlerden uzak bir hayat sürüyor.
"HATIRALARLA DOLU"
İki çocuğuyla İstanbul'a yerleşen oyuncu, "Hatıralarla dolu" dediği evdeki eşyalara bile dokunmamıştı.
Söylemezsem Olmaz'ın haberine göre; zor günler geçiren Özgü Namal, hayatını kaybeden eşiyle Anadolu Hisarı'nda oturduğu evinden taşınma kararı aldı.