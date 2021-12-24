Oyuncu Ayşe Tolga’ya büyük şok! Milyonluk mücevheri çalındı

KOMŞUSUNA TAVSİYE ETTİ

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda çalışanını, bir komşusuna da tavsiye etti. Ancak komşusu Tolga'yı arayarak, evde yapılan temizlik sonrası mücevherlerinin kaybolduğunu söyledi. Durumdan şüphelenen oyuncu, hemen evine gidip kendi eşyalarını inceledi.